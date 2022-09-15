九合一選舉進入倒數，台北市長選情格外受到矚目，國民黨立委賴士葆痛批，民進黨候選人陳時中「只為特定政黨做事服務」，且累積了很多錯又不承認，所以才導致仇恨值升高。

對於陳時中的仇恨值高一事，民進黨秘書長林錫耀認為，這些都是對手的攻擊，但賴士葆今（15）日於臉書指出，在野黨沒有那麼大本事可以讓陳時中的仇恨值高到變成社會共識。

賴士葆提到，陳時中擔任疫情指揮中心指揮官時，頤指氣使、高傲顢頇、不受監督、不負責任的形象深植人心，蔡政府傾全黨之力包裝輔選，仍不能改變疫苗採購過程被黑箱塵封30年、3+11的錯誤決策沒人負責、護航高端、阻擋疫苗進來、上萬人染疫死亡等事實，這些失誤罄竹難書，都不是在野黨所能發動的攻擊。

賴士葆痛批，現在陳時中要選市長仍然不願謙卑地面對過去，不覺得過去決策有任何愧對國人之處，「林錫耀說陳時中不會讓人討厭、厭惡，請告訴大家陳時中有任何可以讓人喜歡的理由？」

而之前疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎曾說，陳時中是因為有做事，仇恨值才會高，賴士葆諷刺表示，這句話應該修正為陳只為特定政黨做事服務，累積很多錯又不承認錯誤，這才是他仇恨值升高的真正原因。