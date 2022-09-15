民進黨新竹市長參選人沈慧虹15日舉辦水岸設施政策記者會，宣布推動「一區一水岸設施」，未來將在東區溪埔子排水支線、香山區油車溝進行水域景觀改造及水質改善，也將啟動北區湧北湖圳的可行性評估調查，盼藉改造水岸打造宜居城市，找回竹市的「親河力」。

沈慧虹指出，竹市是被「水」包圍的城市，城市的繁榮也與水息息相關，但過去缺乏對水的治理，加上水源常被水泥蓋覆蓋，讓市民失去人與水自然互動，也失去老新竹的記憶。

過去8年，沈慧虹帶領市府團隊，推動護城河再造工程，打造護城河步行廊道，也啟動隆恩圳水質淨化三部曲，以灌排分離、汙水截流及礫間淨化工法淨化，改善隆恩圳水質，同時，也在新竹水道取水口周邊打造親子親水區。

她說，未來若當上市長，將打造一區一水岸設施，將在「東區溪埔子排水支線」，改造水域景觀及水質，也將改造「香山區油車溝」成為趨近自然環境的水岸空間，並啟動「北區湧北湖圳」的可行性評估調查。

沈慧虹說，這3區的水岸計畫有生態、歷史、文化等資源，也都鄰近住宅區及學校，不僅提供市民遊憩放鬆的場所，也是生態環境教育最好的場域，讓市民都能夠走進水、親近水，重新找回新竹市的「親河力」。