新北市有40多輛多元無障礙計程車昨（14）日舉辦活動，對民進黨新北市長候選人林佳龍於交通部長任內推動計程車數位轉型的政策表達肯定。林佳龍表示，收到活動的邀請，他感到相當溫暖，也同時提出3大政策，要讓計程車產業與市民福利共贏。

林佳龍今日在臉書透露，昨日的計程車力挺活動他事先其實並不知情，收到工會製作的影片及邀請時感到相當溫暖，也想起過去計程車與Uber從抗議到坐下來談話的過程，直言「沒有人應該是輸家，每一個人都要贏」。

「一位好的領導者，就是要把危機變成改革的契機！」林佳龍指出，這份「共贏共好」的信念，同時也是他對新北首都圈聯合治理的核心概念，而計程車是大眾運輸的一環，若未來當選新北市長，不僅要持續提升計程車的服務品質，要提升市民福利。

林佳龍提出三大政策，包括敬老愛心卡點數增加到六百點，並納入可坐計程車；通用計程車補助，新北市政府加碼五十塊；計程車駕駛在中午時段，於新北市路邊停車格停車免收費，讓駕駛朋友安心吃飯，「希望計程車朋友們可以繼續支持我們，讓產業與福利共同提升，創造多贏的新北市！」