高雄捷運4線齊發，包括輕軌環線、岡山路竹延伸線、捷運黃線、小港林園延伸線4路線正如火如荼規劃及進行中，未來高雄市府將透過捷運站周邊聯合開發（Transit-oriented development，簡稱TOD），創造各具特質的多元核心，打造場站及周邊亮點開發。

高雄市捷運局指出，高雄捷運路網完善後，亦將大幅提升捷運的可及性、交通便利性，並藉由人口引入帶動運量提升，促進高雄地區之整體發展、繁榮與進步。

以高雄捷運小港林園線建設計畫為例，沿線擁有臨海工業區、林園工業區及規劃中的新材料循環經濟產業園區等，高雄市捷運局說，本路線完成後可服務前開3大國家重要產業園區，吸引廠商人才進駐；未來亦可整合捷運紅線快速連結高鐵左營戰及高雄空港，帶動觀光發展。

小港林園線未來將朝向「捷運場站聯合開發，周邊TOD發展規劃」、「捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，以區段徵收方式辦理」、「協助居民推動危老及都更，強化既有市街商業機能」、「產業用地儲備與捷運路網串連」等4大面向的發展構想進行規劃，相信能適時支援林園地區發展所需，同時兼顧地方民眾迎接軌道建設所帶動的期待並活絡發展。