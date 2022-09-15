我國駐海地大使館今天公布，由於海地情勢嚴峻，自即刻起暫停對外服務。外交部表示，海地公務機關連續二日未能正常運作，部分外國機構也遭暴民攻擊，以致多數駐海地外交使領館為安全起見，已改採居家辦公。為保護人員安全，我國駐海地大使館自9月14日至15日調整為居家辦公，並將視情況發展隨時調整。

外交部指出，海地自去年7月摩依士（Jovenel Moïse)故總統遭暗殺、8月南部省遭強震侵襲，目前仍面臨政治、經濟及治安惡化等方面挑戰。

外交部進一步指出，海地本今年8月起陸續出現零星街頭抗議封路並逐漸惡化，加上因國際油價上漲無力續補貼差價，海地政府決議調整全國油價約110％，當地時間9月13日起開始引發全國性包括首都太子港、駐館所在貝松市（Pétion-Ville）及全國各大城的大規模民眾上街示威焚燒輪胎、以障礙物封鎖道路，甚至搶劫商家及銀行、焚毀車輛等，全國各大城封路及搶劫頻傳。

外交部表示，考量海地目前情勢持續惡化，駐館已依據緊急應變計畫啟動預警階段，並週知旅居在海地的我國駐館員眷及台商、僑胞海地最新情勢及發生原因，請他們提高警覺避免外出，目前當地國人一切平安。