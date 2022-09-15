吳嫌在藝品店後方以車床工具加工。（翻攝畫面）

網路直播賣木藝品 警破山老鼠加工廠

吳姓男子在台中后里經營「蕗松坊」藝品店，同時利用網路直播銷售，保七總隊警方5月間看到吳與郭姓妻子販售珍貴樹瘤，一眼認出是珍貴國有林木，本月14日持搜索票，在藝品店後方查獲加工廠，起出吳男自行加工的木藝品，有金磚、聚寶瓶等共計17件，市價約200萬元，全都是珍貴國有林木，訊後將吳姓夫妻依違反森林法送辦。

46歲吳男與44歲郭的妻子在台中經營藝品店，2015年吳男曾雇用他人在山區竊取肖楠木，遭法院判處徒刑1年，近來在台中經營藝品店，以收贓方式取得原木，在用車床工具切割，並以蒸餾製作精油，在網路直播銷售紅檜、扁柏及牛樟等藝品，為了提高價格，吳男甚至切割成各式形狀，像是金磚、聚寶瓶等方式銷售。

警方14日會同林務局人員，持搜索票前往藝品店查緝，當場起出大批的贓物，包過紅檜、扁柏、檜木等成品、半成品共計1730公斤、精油21公斤、牛樟精油29公斤，總共約合300萬，以及犯案工具等，訊後依違反森林法將2人移送台中地檢署偵辦。