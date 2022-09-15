公費清冠一號使用對象爭議不斷，衛福部原訂9月15日限縮使用對象，遭中醫師抗議後，政策急轉彎才放寬新增三類對象，今天新制上路第一天，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，9月29日，衛福部將再跟相關中醫專家再就對象是否限縮或放寬，看看有沒有需要滾動式調整。

衛福部日前傳出由前衛福部部長陳時中施壓下，緊急修改公費清冠一號適用範圍，政策急轉彎，決議增列適用條件公費補助對象，包括確診新冠肺炎且呈現「高熱不退（體溫39度c以上持續2日）」、「咳嗽明顯，兼具喘症」、「咽痛嚴重，飲食困難」。

中醫師公會全聯會日前強調，清冠一號配方由抗病毒與免疫調節中藥組成，用於高風險人員的預防、無症狀感染者、輕症患者的治療，且配方對人體細胞沒有毒性，療效經國家醫藥研究所研究證明，今年五月疫情擴散以來，經過臨床中醫師大量臨床驗證療效顯著，「不該在雨天收傘」。北市中醫師公會也要求全面解除對公費清冠一號的對象限制，且還給中醫師快篩陽判讀權，不要讓中醫師感到委屈。

衛福部表示，9月15日新制上路後兩周，將再滾動式討論，重新討論適用對象。

針對是否會再度修正公費適用對象，羅一鈞今回應，9月29日衛福部會再跟中醫界專家討論，原先宣布要調整的條件則是會跟口服抗病毒藥物重症高風險一致，年齡65歲以上，或未達35歲，不過BMI超過30、或有慢性疾病等13類高風險因子，另外清冠一號還有發燒、咳嗽等症狀明顯需使用氧氣也可使用。