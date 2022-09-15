台南市長黃偉哲競選總部落腳仁德區的中山路與文忠路口。(曹婷婷攝)

九合一選舉趨於白熱化，爭取連任的民進黨台南市長黃偉哲將於溪南、溪北分設競選總部，溪南擇定於落腳緊鄰高速公路的仁德區中山路、文忠路口，目前人員進駐布置中，整體呈現黃偉哲近4年來的市政成果及未來施政藍圖，溪北則將落腳新營區，目前仍在尋覓合適地點中，。

國民黨台南市長參選人謝龍介將於新營、永康、海安路成立3處競選辦公室，其中海安路是他的議員服務處，也將規畫做為競選總部，10月22日將舉行成立競選總部大會，同時10月也將一連舉辦溪北、溪南、府城共3場大型造勢活動，炒熱選情。

黃偉哲競選總部發言人邱莉莉說，考量疫情升溫，台南向來為防疫抗疫尖兵，也不希望舉辦大型活動反而成為疫情破口，目前10月成立競選總部細部事宜還在籌畫中，至於新營也還在積極尋找據點中。

18日（本周日）仁德競總將有首場由企業界發起的大型活動，為台南市企業友好交流協會37區會長授証，當天將由黃偉哲授證給37區會長，預計將有上千人的規模，形同為尚未成立的競選總部預先暖身。

謝龍介說，選前將舉行3場後援會成立的大型造勢活動，目前確定首場為10月29日在溪南舉辦，溪北和府城場次時間未定，他說，選戰還有70多天，持續勤跑基層卡實在，他近期最大型活動將是10月13日在總理飯店舉行的募款餐會。