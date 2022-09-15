苗栗縣南庄鄉向天湖是賽夏族人世居之地。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉向天湖是賽夏族人世居之地，矮靈祭祭場也是屬於原住民保留地範圍。（謝明俊攝）

南庄向天湖停車場原本是朱姓賽夏族人使用土地。（風木基、羅重盛提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄鄉向天湖賽夏族矮靈祭祭場周邊土地，至1991年改編成原住民保留地，南庄鄉公所在改編前1年，將部分土地提前收回興建成目前的向天湖停車場，並未依法補償原使用的朱姓族人，朱不服爭取權益長達32年，在南庄本地縣議員楊文昌等爭取下，原民會出面協調南庄鄉公所同意補償朱某，日前在原民會官員及楊文昌等在地民代村長見證下，雙方簽署補償同意書，讓朱姓族人爭回應有權益。

南庄鄉向天湖是苗栗縣賽夏族的重要居地之一，據傳，向天湖原本是矮黑族人居住地，賽夏族人由大霸尖山移居向天湖，占領矮黑族人居地，向天湖及周邊土地才成為賽夏族人居地，後來賽夏族人為了向矮黑族眾靈贖罪，才有矮靈祭典「巴斯達隘」的出現。

向天湖成為賽夏族人居地，主要範圍包括向天湖周邊，及東側向天山等，國民政府遷台後成立山地保留地，將向天湖周邊全部畫入，1991年政府改編山地保留地為原住民保留地。南庄鄉公所卻在前1年，未經合法的公告程序，就直接收回其中部分土地，興建成現今的向天湖停車場，成為鄉公所的公共事業使用地。

當年南庄鄉公所收回這塊保留地時，也未提供朱姓原使用人地上物的拆遷補償，朱某要求鄉公所補償，但始終未獲鄉公所同意，甚至後來因超過15年求償年限，而不得再求償，讓朱某非常失望。

經過南庄在地泰雅族縣議員楊文昌等多人多年奔走下，加上原民會官員全力協助，訴請監察院調查南庄鄉公所收回土地程序，監察院以南庄鄉公所的收回公告、使用及拆遷補償都未依合法程序完成，對南庄鄉公所提出糾正案。

再經過原民會官員及楊文昌等人居間協調多時後，南庄鄉公所與朱某達成和解賠償，9月12日雙方在原民會官員、楊文昌、南庄鄉代風志雄、潘志華、以及東河村長風木基等人的見證下，簽下補償同意書，讓這椿土地不正義事件得以平復。