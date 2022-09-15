台灣輝瑞大藥廠力挺醫護，今天捐贈防疫物資期能發揮拋磚引玉。（童醫院提供）

國內疫情仍未停歇，醫護人員堅守在第一線崗位未曾鬆懈，穿著全套防護裝備度過酷暑、大雨或颳風等時節。台灣輝瑞總裁葉素秋15日特贈送一批P2等級防護衣與N95口罩給梧棲童綜合醫院；經由捐贈期能發揮拋磚引玉，讓更多企業響應，讓醫護人員持續與病毒作戰。

台灣輝瑞總裁葉素秋說，梧棲童綜合醫院為讓醫護都能安心無虞地執行業務，防護衣、N95口罩等物資都隨時提供，每個月醫院消耗掉上萬件防護衣與N95口罩；面對新冠疫情起起伏伏，國人一刻都不能鬆懈。特別是第一線醫護人員，更需要有最完整防護措施才能心無旁鶩照顧病患。

葉素秋指出，今年適逢輝瑞在台成立60周年，秉持「持續創新、引領台灣」的精神，除以光速引進新藥，幫助需要的病患外；更與醫療人員站在同一陣線，致力協助國內防疫工作共同為確保國人健康努力，擁有充足的防疫物資是對醫護人員最大的鼓舞。

童醫院總院長童敏哲表示，新冠疫情自2019年全球爆發後已三年，病毒也不斷變異讓疫情高峰一波波襲擊，任何艱困時期醫院上下一條心地奮戰決不退縮，醫護忍受悶熱穿著全套防護衣來照顧病人，醫院也努力備足物資不斷供應，不僅讓醫護可保護自己與家人，也能夠守護病人安全。

童敏哲強調，抗疫之路還未看到終點，台灣輝瑞大藥廠以行動支持抗疫，實踐公益散播善的力量，成為醫護人員最有力的後援；全體醫護人員將持續與病毒奮戰不懈，充足防疫物資是對醫護人員最大鼓舞，亦讓醫護人員「醫無反顧」，致力捍衛民眾的健康。