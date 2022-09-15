女星方岑以單元劇《我們這一班》中演活「季老師」，就此知名度大開，之後她轉向本土劇，2004年飾演《台灣龍捲風》的葉美琪一角，靠著經典台詞「甘安捏」(這樣嗎)，再創演藝事業巔峰，即使是在2012年重金屬中毒淡出螢光幕，仍被網友剪成搞笑合輯回味。近日方岑PO出19歲拍的日航廣告照，讓粉絲見到她絕美清純長相。

方岑是國光藝校的畢業生，長相標誌的她，在校就已是模特兒，深受不少廠商青睞，後來她因緣際會下接演《我們這一班》的主角季老師，令她的知名度直線上升，後期更趕上台灣本土劇熱潮，包括2002年《台灣霹靂火》、2004年《台灣龍捲風》，皆靠著作品中的狠毒惡女形象，奠定在演藝圈的地位。

方岑當時透露，地下室片場在空氣中有大量重金屬，使她長年拍戲下來吸入過多的「銫」，導致她罹患「重金屬中毒」，據悉，當時就連對戲演員都發現，她的臉會不由自主地抽搐。於是，方岑決定淡出螢光幕，後續經過治療才慢慢恢復健康。

如今54歲的方岑已轉行當水療師，還開設了一間水療公司，似乎短期內不會回演藝圈。不過社群仍有更新近況，9月28日是教師節，方岑特意發文感激國光藝校日文老師的教學，因此讓她能接日本航空的廣告；同時也曝光廣告舊照，嫩版的她有著瓜子臉，五官清純甜美、耳戴大耳環，身上穿了件純白洋裝，坐在擺設典雅的日本和室拍照，頗有早年瓊瑤玉女的風味。