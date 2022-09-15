中信投顧指出，後疫情時期民眾消費型態轉往服務領域，通膨壓力同步導致民眾實質購買力下降，考量商品消費降溫導致貨櫃航運需求減弱、運價下跌，預期後續貨櫃運價下跌壓力仍大，陽明（2609）營收短中期仍將持續衰退，降評「中立」，推測合理股價由98元砍至75元。

中信投顧指出，9月大陸至美西、大陸至美東40呎櫃運價分別為4,556美元與8,534美元，較2月下滑7成與5成，陽明8、9月營收分別月減5％與4.5％，反映市場運送需求下降。因為貨櫃航運目前仍享高額利潤，法人預計，競價填艙的狀況將延續，後續貨櫃運價下跌壓力仍大，不看好陽明短中期營收表現。

隨與病毒共存意識增加，以及疫苗覆蓋率提升，歐美港口人力短缺問題出現緩解，意味原本塞港題材不再。中信投顧說明，9月平均美國與西歐港口貨櫃船卸貨作業天數為2.02天、0.98天，較4月高峰的2.31天和1.09天下降；目前美、英、德三國仍受到碼頭工人的罷工干擾，待事件落幕後，預計新增人力可加快作業，貨櫃船舶的周轉率及運力可進一步提升。

中信投顧認為，即使陽明在歐美航線有高價長期合約支撐，但如今現貨運價已明顯低於合約價，公司將面臨客戶要求提前重新談約，或被降低裝載量的壓力，後續營運壓力仍大。考量貨櫃航運業本輪獲利擴張周期已過拐點，後續將面臨長時間的運價競爭、獲利至2023年很可能持續走弱，決定降評陽明。