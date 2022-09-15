消費者在台北神旺大飯店合影留念，也邀請員工一起入鏡，感受到滿滿情意。（劉宗龍攝）

消費者擠爆台北神旺大飯店普諾麵包坊搶購難忘的好味道。（劉宗龍攝）

消費者擠爆台北神旺大飯店普諾麵包坊搶購難忘的好味道。（劉宗龍攝）

台北神旺大飯店員工送走最後一位住房客人離開，客人離情依依，彼此互相打氣。（劉宗龍攝）

台北神旺大飯店員工送走最後一位住房客人離開，客人離情依依，彼此互相打氣。（劉宗龍攝）

台北神旺大飯店潮品集廚師蓋鍋儀式，象徵最後的烹飪也期待未來與消費者在新址相遇。（劉宗龍攝）

台北神旺大飯店今將熄燈，熟客特別來用餐。（劉宗龍攝）

位於台北市東區，已有20餘年歷史的「台北神旺大飯店」，將於15日結束最後一天營業日，許多老顧客上門，訂位全滿、人潮擠爆普諾麵包坊，晚間9點將由總經理率員工參與熄燈儀式，也邀請消費者共同參與。

神旺大飯店自2002年由旺旺集團承接亞太飯店更名迄今，作為神旺酒店集團的第一家酒店，具有其指標意義；以一句「歡迎回來！」感動無數旅人，熟客特別選在最後一天回到飯店跟員工合影留念，她每週到訪三次，她說，「神旺大飯店最讓人難忘的就是員工，特別親切、特別熱情，今天專程來看大家，也買了麵包跟家人共享，她祝福員工一切都好，越來越好。」

台北神旺大飯店歷年來接待來自世界各地的政商名流、時尚巨星等，長年平均住房率皆維持在9成以上，更曾連年創下全台飯店住房率前3名的絕佳紀錄；坐擁百大食尚餐廳頭銜的「潮品集」、純正法國血統的「伯品廊」，乃至以創意懷石料理著稱的「澄江」，與溫暖飄香、人潮絡繹不絕的「普諾麵包坊」，都是熱門的饕客駐足的熱門嘗鮮點，最後一個營業日也迎來滿滿人潮。

行銷公關部經理吳美鈴表示，「潮品集」最快將在11月底進駐信義新光三越A4；普諾麵包坊則在東區先以街邊店方式營運，預計10月中旬後開幕，她說，熟客都會追蹤官方粉絲團、LINE，掌握動向，目前200多位員工，若有適合的轉職機會也會先轉任集團內部，同業也有許多人來詢問，一切都會做好安排，另外飯店特賣會消息公布後，今也吸引許多客人詢問，感受到滿滿熱情。

結束最後一個營業日後，台北神旺大飯店將進行館內各項使用物品的盤點與整理，23日至9月25日在館內舉辦「台北神旺大飯店」經典物品特賣會，地點位在飯店1樓伯品廊西餐廳與6樓客房，販售物品包含家具寢具、燈具、擺飾、客房備品、杯盤與餐具等各式器皿，現場出清物品最低2元起，數量有限，售完為止。