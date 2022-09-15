為加強高中職學生的英文字彙能力，教育部國教署委由台師大辦理「Cool English普技高字彙達人比賽」，9月19日起至10月21日下午5點止接受報名，比賽得高分者，將可獲獎金及獎狀。

教育部國教署說明，本次活動題目出自酷英網專區「字彙」中的「搭配詞」，內容及難度依據大學入學考試中心公布的詞彙分級表分為四個難度（Level 1-4）製作搭配詞練習，參加對象為全國公私立高級中等學校、高級中等教育階段非學校型態實驗教育的學生。

這項競賽分為「普高組」：普通型高中學生、綜高一年級學生及綜高二、三年級學術學程學生、參加高級中等教育階段非學校型態實驗教育學生；「技高組」：除普高組外的學生。

活動期間內報名且完成練習，普高組、技高組最高分數者，除可獲獎狀獎勵外，並依據活動獎勵辦法，自兩組分別各隨機抽選出50名（共100名），可獲得獎金800元；未獲獎者再各隨機抽選400名（共800名）可獲得便利商店禮物卡。

教育部國教署表示，「Cool English酷英平台」讓學生可隨時隨地透過平台練習，教師也可在課程上運用平台與學生互動，並鼓勵學校讓學生積極參與活動，學習英文的道路不再困難，利用平台可隨時學好英文，歡迎大家踴躍參加活動，一起提升英語能力。