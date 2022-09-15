三一東林科技董事長陳睿謙今日表示表示，三一東林從去年開始積極調整公司組織架構與商業模式，今日全球企業總部啟用，宣示三一東林轉型有成，未來集團發展目標將放眼中國及台灣高端精品汽車販售與改裝市場，並將攜手中國知名改裝廠－上汽改裝（上汽集團全資子公司），全力搶攻人民幣達千億元的中國精品改裝車市場。

三一東林目前兩大業務分別為電子科技事業群與汽車科技事業群，電子科技事業群投入開發自有品牌mobius「居家軌道系統」，汽車科技事業群則是專注於高端精品汽車銷售與售後保養服務，公司為德系BRABUS、STARTECH、TECHART、NOVITEC、ABT、KLASSEN、HOFELE、MORGAN MOTOR等全球高端精品汽車改裝成車品牌之台灣獨家總經銷，並已取得ABT（改裝福斯、奧迪）等品牌中國總經銷權。

三一東林業務範疇除銷售品牌訂製成車、全球特殊限量車外，更有三一東林與BRABUS 聯合開發之獨家的個人化科技汽車改裝套件，以加強頂級車的性能與安全性，提供車主訂製優越的空間與舒適度，近期將擴展中國各區域經銷商佈局，以期快速進入中國精品汽車市場。

三一東林今日同步宣布，已與中國指標改裝汽車大廠上汽改裝簽訂合作意向書，未來上汽改裝除會是公司在中國進行精品汽車改裝升級的合作夥伴外，雙方將共同製造獨家電動車改裝成車品牌，預計將成為兩岸合作高端改裝車款的首例，第一批改裝成車預計年底前即可上市。此外，公司亦將於上海浦東開設全中國層峰級的「高級訂製車旗艦展示中心」，同樣會於第四季正式開幕。

陳睿謙表示，上海市場消費力強勁，加上中國賽事風靡刺激汽車改裝需求，政策支持中國汽車改裝行業合法化等，諸多因素都將利於三一東林快速切入中國高端改裝精品車市場，而與上汽改裝的合作，更使公司在製造與售後服務端無後顧之憂，業績成長性後續可期。

根據中國前瞻產業研究所「中國汽車改裝行業市場調研與投資預測分析」報告指出，隨市場快速發展，中國汽車改裝整體市場規模於2025年可達人民幣2170億元，年複合成長率高達13％，成長動能主要來自中國車主呈現年輕化趨勢，30歲以下購車者占汽車總消費人口比重已經超過25％，該族群更加追求汽車的個性化與舒適性，因此改裝成為實現此需求的主要途徑。

陳睿謙進一步表示，隨著三一東林企業總部落成，已為企業轉型第一步打下良好基礎，未來三一東林將更著重於兩岸發展高端精品改裝汽車業務及自有品牌mobius「居家軌道系統」產品，並將持續與國際高端精品品牌合作，強強聯手打造多元產品線，強化集團核心競爭力，追求集團營運永續成長。