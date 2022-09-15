全台農業盛事，雲林國際農機展17日雲林高鐵特定區登場。（張朝欣攝）

「2022第16屆雲林國際農業機械暨資材展」將於本月17日連續3天在雲林虎尾高鐵特定區登場，15日記者會雲林縣長張麗善表示今年共有412家國內外廠商1000多個攤位，為全台規模最大的農業機械資材盛事，除了展示台灣農業科技實力，也朝淨零碳排、高效益等方向發展，讓台灣農業透過科技再進化。

雲林縣舉辦國際農業機械暨資材展，迄今已邁入第16年，去年因疫情停辦，今年疫情趨緩因此決定復辦，邀集香港、日本、韓國等各國在台代理商，與全台農機、設施設備、資材及農特產品廠商共襄盛舉，展示科技農業、安全農業、健康農業以及各種農業新技術。

張麗善表示，此次農業機械暨資材展，大到大型堆高機、曳引機，小到家庭用農機器材全都有，非常豐富，民眾來到會場，一定可以買到最合用的產品。透過這些農機具，可以讓農民更加省時、省力、省工，也藉由農業與智慧科技的結合，讓農民了解如何利用科技面對未來環境的影響，對農業更具信心。

張麗善說，今年許多廠商推出冷鏈物流設備，主要是因應日益嚴重的極端氣候，以及疫情時代下生活模式的改變，國人更重視健康飲食，帶動健康鮮食消費。因此如何經由冷鏈技術維持生鮮農產的供應鏈穩定，追求健康農產帶動新農業經濟效益，以及配合農業政策推廣，將是今年展覽的亮點。

縣農業處處長魏勝德指出，2020年農機展吸引超過52萬人次的參觀人潮，現場交易金額接近6億元，今年的展覽更加盛大，勢必吸引更多專業農業人士的關注，希望今年參觀人潮能突破60萬人次。