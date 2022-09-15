根據衛福部2021年國人十大死因統計，有超過一半以上的死因都與慢性疾病有關，例如：心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病等。

高禾醫院預防醫學中心邱豐祥醫師表示，近五十年來國人的生活型態改變，不但工作壓力日增，更常疏於自我健康管理，導致癌症、肥胖、消化不良等代謝症候群及心血管疾病等慢性病的發生比例居高不下，及早發現和預防成為保命關鍵！但由於慢性疾病的基本特質為「症狀不明顯」、「持續時間長」、「容易引起各種併發症」，甚至會造成死亡，嚴重影響到個人身心健康及生活品質。惟有借助「定期的健康檢查」才能早期發現、有效防治。

目前高禾醫院預防醫學中心提倡第五代健檢，包含免疫力、荷爾蒙、生理、有害重金屬及必須礦物質檢測、能量醫學評估；還有如細胞內鎂離子濃度評估、血液循環腫瘤細胞數分析、自然毒殺細胞毒殺能力、游離漿細胞DNA、癌症基因突變分析等。加上完整的醫院檢驗項目及與醫學中心同等級的影像檢查設備，能更精準描繪客戶的健康地圖，可以打造綿密的健康防護網。

失去健康，一切歸零。現代預防醫學強調「預防甚於治療」的重要性，有積極定期健康檢查的觀念並找到優質的醫療環境，才能為自己打造健康、樂活的人生。