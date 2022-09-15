副總統賴清德今為民進黨新北市長參選人林佳龍站台時指，新北市長侯友宜雜誌評比雖有5顆星，但新北施政成績卻是年年退步。侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢今表示，感謝賴副總統認證侯市長為五星市長，當年同樣的遠見評鑑標準，林佳龍上任台中市長第一年僅3.5顆星，四年平均只有3.75顆星，幾乎死當，侯林之間比較，如同模範生跟吊車尾的落差。

吳亮賢指出，賴副總統今大讚遠見雜誌評鑑公正，並主動提及侯市長幾乎每年都拿下最高等級的五星市長，感謝賴副總統對於侯市長的肯定以及指教，但相信，在一旁的林佳龍，心裡應該很不是滋味。

吳亮賢以遠見雜誌2015年至2018年林佳龍台中市長任內的評鑑為例，林佳龍上任第一年僅3.5顆星，是六都最後一名；2016、2017年皆為4顆星，仍是六都倒數；卸任前最後一年，再度「勇奪」3.5顆星，重返最後一名「寶座」。

吳亮賢說，以簡單數學比較，侯市長4年拿下19顆星，林佳龍4年僅拿下15顆星，4顆星的差距除了是賴副總統對於縣市長評價的客觀落差，也是民眾心中對於侯市長與林佳龍施政滿意度的巨大差異，高下立判。

另外，林佳龍今受訪時說「互相漏氣求進步」，吳亮賢強調，選舉怎麼會是林佳龍口中的「漏氣求進步」？也許，這是為了林佳龍在競選過程中，一再地失言，像是「饅頭中毒說」、「人在新北，心在台北」等，讓自己漏氣，也讓新北漏氣的自嘲吧！相反的，選舉應該是「爭氣求進步」，要用爭氣的政見，讓新北更進步！