俄烏戰爭爆發，歐美國家對俄羅斯發動經濟制裁，並降低對俄羅斯能源的依賴，種種操作卻也造成能源危機與通膨快速升高等經濟問題，導致歐洲內部出現反彈聲浪，甚至可能引發政局動盪，在此狀況下，有專家認為，歐盟年底前全面禁止9成俄羅斯原油及石油產品進口的政策可能會在壓力下鬆綁。

Yahoo Finance資深專欄作家Rick Newman撰文分析普丁發動能源戰的未來走向，提到歐洲國家爭先恐後的搜括天然氣，因此金融機團高盛預估，歐洲能夠順利度過今年冬天，天然氣價格甚至可能下跌5成，但另一方面，歐洲對俄羅斯原油及石油製品的依賴仍是難解的習題。

今年6月歐盟宣布要在12月5日起禁運9成以上的俄羅斯原油及相關製品，但如果天然氣危機在冬天爆發，就可能削弱民眾及輿論對於禁運俄油的支持度，甚至迫使歐盟延後或撤銷針對俄羅斯原油的禁令。

投資銀行RBC Capital Markets大宗商品分析師Helima Croft表示，「許多市場參與者認為歐盟會放寬禁運俄油的計畫，甚至認為他們不可能推動此方案。」

Helima Croft也警告，「我最大的擔憂是，普丁會在12月5日前讓歐洲能源問題變得非常、非常痛苦，他們（俄羅斯）在其他國家擁有資產，有能力在其他產油國進行破壞，甚至造成一些問題。」

哈佛大學戴維斯歐亞與俄羅斯研究中心副主任Craig Kennedy認為，普丁在此事的最佳選擇是透過引發能源危機來瓦解西方聯盟，「他從天然氣開始有所動作，如果接下來看到他逐漸減少石油生產量，我不會對這樣的轉變感到意外。」