歐盟執委會在周三提議，將立法禁止由強制勞動力所製造的產品。執委會沒有明指哪一個國家，但歐洲議會在六月曾呼籲，需制定相關法律，凸顯出各方對新疆人權情況的擔憂。美國也在2021年導入一項法令，廣泛禁止從新疆進口的商品。

人權組織指責中國在新疆虐待維吾爾人，包括在拘留營進行大規模強制勞動。

國際勞工組織說，2021年有2760萬人參與強制勞動，較2016年多出11%。其中有一半都在亞太地區。

執委會提議，歐盟27個成員國應該確定和查明是否有使用強制勞動的產品。禁令適用於所有產品，包括零組件，並且涵蓋從開採、收穫，到製造的所有生產活動有出現強制勞動情形，除了進口品，也包括打上歐盟製造和從歐盟出口的產品。

預計該法律將增加企業監督供應鏈的壓力。

歐洲議會議員Anna Cavazzini提出擔憂，認為產品只有在調查結束和確定之後才被禁止，是否太慢，以及在接獲強制勞動指控之後，調查舉證的責任不在企業方，但在美國則為企業方。

歐洲議會和歐盟各國政府肯定會修改此一提案細節，並在生效前達成一致性協議。