中保科(9917)今(111)年第3季營運可望維持季增、年增的腳步，全年度系統保全業績可望成長，不過，本業受保創科技因原物料增加影響，侵蝕本業獲利呈現衰退，還好幸業外在國產實業轉投資認列獲利增加，將帶動今年全年度營運持續成長。

中興保全母公司以系統保全為主要業務，公司在2015年推出年推出中保無限+，挾著服務費用較先前系統保全來得低，較具有競爭力，希望能提高家庭用戶滲透率。法人預期，今年在淨增加用戶數持續小幅增加，系統保全業務營收及獲利都可望微幅成長。

中保持股100%的立保保全為運鈔保全，今年在ATM補鈔業務重新議約可望有機會調整價格，此部分業績也可望成長。另外在留駐警衛部門，由於持續調整結構，獲利也在成長當中。物流部門則因全台建築業缺工影響，許多工進遞延，導致運輸需求減少所致，業績將有微幅的衰退。

保創科技公司主要以先前中保防災，競日消防與台灤控制三家公司合併組成，首創將機電、消防、防災串聯成統包服務，工程配合度高進度好掌握，後期維保更快速。保創在手工程受到原物料成本增加影響，今年將呈現虧損的窘境。