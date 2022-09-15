美國參議院外交關係委員會於美東時間周三通過《台灣政策法》，將大幅強化美國對台灣的軍事支持，包括提供數十億美元用於額外的安全援助，以應對中國加大對台灣的軍事威脅。

儘管拜登政府對該法案表達擔憂，以及北京當局對此表達憤怒，該參院委員會周三仍以17票對5票批准《2022年台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）。

這個明顯贏得兩黨支持的表決結果清楚表明共和黨人和拜登的民主黨陣營都支持美國改變對台政策，例如將台灣列為主要的非北約盟友。

此外，該法案將在4年內為台灣提供45億美元的安全援助，並支持台灣參與國際組織。法案中亦粗略提到將針對中國侵擾台海的敵意行動祭出制裁。

提案人表示，該法案將是自《1979年台灣關係法》（Taiwan Relations Act of 1979）以來，美國對台政策最全面的調整。

提案人之一、該委員會的民主黨籍主席參議員梅南德茲（Bob Menendez）表示，我們必須認清我們面臨的問題，但他也強調美國不會尋求戰爭或加劇與北京的緊張關係。

該委員會的共和黨領袖、參議員里施（Jim Risch）表示，今天台灣遭遇的事，不僅對2300萬台灣人至關重要，對自由開放的印太地區也至關重要。如果我們想確保台灣擁有對抗的機會，我們必須現在就採取行動。我們必須走在危機前頭，讓習近平在入侵或脅迫台灣之前三思而行。

他並警告台灣現狀若出現任何改變，都將對美國經濟和國家安全造成「災難性的影響」，「我希望參議院很快能進行全院表決」。

這項台灣法案也可能被納入美國國會預計在今年晚些時候通過的大規模法案，例如美國國防部的《國防授權法》（NDAA）。