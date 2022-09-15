真空微波管製造商宏碩系統(6895)今（15）日登錄興櫃，登錄參考價每股58元。宏碩系統開盤即以大漲17.24％的68元開出，最高一度飆漲62.07％至94元，截至午盤維持近45％強勁漲勢，興櫃蜜月行情甜蜜。

宏碩系統主要從事真空微波管及半導體設備零組件的研發製造，以高真空、高電壓、高頻率、高功率等「4H」為核心技術，為國內唯一真空微波管製造商。公司擁有多項微波元件應用專利，早期即成台灣國防工業機構應用於尋標器所需磁控管或行波管的主要供應商。

宏碩科技表示，國防用途因所需頻率分布較寬、發射功率更高，且需符合長時間置放的耐久性及安全性，故存在較高技術門檻障礙。近年來以此高門檻技術積極跨入商用領域，使真空微波管產品除應用於國防外，進而拓展至商用半導體領域。

此外，宏碩系統運用異材質接合技術組成真空電引入元件及各種真空設備零件，應用於國際大廠的電子束檢測設備中，成為該設備重要元件，顯示宏碩系統研發製造的產品市場應用，已成功跨足商用半導體及國防產業等領域。

宏碩系統目前實收資本額3.1億元，2021年營收3.62億元、年增達29.18％，稅後淨利0.9億元、年增達42.22％，每股盈餘2.92元。2022年上半年營收1.85億元、年增達17.95％，稅後淨利0.42億元、年增達23.25％，每股盈餘1.38元。

法人指出，宏碩系統除了專注國防產業外，真空微波管產品亦是半導體製程設備中的重要零組件，能利用微波能量激發紫外線，在製程中凝固原偏軟的薄膜。過去，台灣半導體大廠製程設備大多向國外廠商購買，真空微波管零組件技術也掌握在國外廠商手中。

由於上述狀況，若需要更換或維修零件設備時，台灣半導體大廠過去只能求助國外廠商。隨著宏碩系統憑藉自行研發製造的真空微波管技術，成為台灣在全球最大半導體製造商的重要合作伙伴之一，法人看好宏碩系統未來營運及獲利動能可期。