據研究機構Rhodium最新發表的一份報告顯示，歐洲對中國的投資，越來越集中於來自少數大型公司的投資，特別是德國大型企業的加大力度，而且幾乎沒有新參與者尋求進入中國市場。

報告稱，在2018至2021年之間，德國三大汽車製造廠福斯集團、賓士汽車和BMW集團，以及德國化工廠巴斯夫(BASF)就佔據歐洲對中投資的3分之1。

德國前總理梅克爾(Angela Merkel)此前積極鼓勵和支援企業進入中國市場。在上述期間，德國占中國的外國直接投資(FDI)比例高達43%；而此前的10年為34%。

然而在這份報告推出之際，人們開始產生戒心，德國新政府也決定減少對中國的依賴。

報告也指出，歐洲的投資變得更加集中，無論是投資的公司或是投資來源國，或是投資產業。

在2018~2021年間，德國、荷蘭、英國、法國的投資占總體的87%；而此前10年此一比例為69%。

汽車、食品加工、製藥/生物、化工和消費品製造業的投資，占中國FDI的近7成；而在2008~2017年間占比約6成。

此外自2020年初新冠疫情爆發以來，幾乎沒有新的歐洲投資人到中國進行直接投資。這可能與疫情期間中國的清零政策有關，且歐洲中小企業不願承受在中國投資的風險。