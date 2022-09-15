美元指數創下20年新高，9月再觸及110高點；日本央行本周終於出手，宣布進行匯率檢查，即向外匯交易商詢問買賣日元的價格，市場認為這可能是為貨幣干預做準備。日央採取的措施，能否有效抵檔日圓貶勢，投資機構認為，日央停止寬鬆貨幣政策，才能真正解除日圓貶值壓力。而在台灣方面，新台幣匯價成為台股主跌段的前哨戰，投資機構強調，若以技術分析來看，台股修正滿足點的價位約在11650點，至於新台幣匯價就看下周FED和台灣央行升息的動作，若利差持續擴大，31字頭匯價只是開始，市場已經有33.5元的匯價預期。

新台幣匯價本周二（14日）收盤貶破31元，今早盤中又持續向31.1靠攏，外資今年以來賣超台股達1.15兆元新台幣，央行進場調節守匯，致外匯存底在7月和8月連2個月下滑。

日圓兌美元今年貶值近30%，主要係日本央行異於全球同業的貨幣政策有關，相較於全球央行積極升息對抗通膨，日本央行始終堅守貨幣寬鬆政策。

投資機構指出，FED暴力升息，今年以來已經升息9碼，全年預估將升息16碼；FED對抗通膨的強硬手段，也造成全球熱錢流向美元資產，美元指數今年以來升值約14.4%，而自2020年以來則是升值了21.7%。

再看美國公債，2年期與10年期公債殖利率利差，也就是市場所謂的殖利率曲線持續倒掛，且倒掛程度擴大至負的30個基點以上，2年期公債殖利率在3.7%附近，10年期公債約在3.4%。

台股護國神山台積電(2330)2022年第1季現金股利今日除息，每股配發台幣2.75元現金，預計10月13日發放。台積電自2019年起改採每季配息一次，過去12次除息皆順利完成填息，其中，有8次是在除息當天快速填息。台積電的股息殖利率，也是常被拿來和美國公債殖利率相較，若以全年配息11元計，股價480元的台積電其現金殖利率約2.3%。換言之，以殖利率的觀點來看，台積電股價仍有修正空間。

在美元利差擴大，強勢美元持續，以及台積電現金殖利率不及美國2年及10年期公債的角度評估，投資機構認為，現在的新台幣匯價和台股指數，都只還是主跌段的開始，而新台幣匯價將是台北股匯多空的前哨戰。

9月6日，由6個主要貨幣組成的美元指數，突破了110，創下20年新高。俄羅斯宣布無限期停供天然氣給德國，歐元匯價貶至0.9878，是2002年以來首度貶破0.99美元兌1歐元；英鎊最低貶至1.14兌1美元，為37年來最低價。歐美強力升息，日本持續寬鬆，日圓兌美元一度貶破144，改寫24年來新低。

美元匯價率先打破盤局，美元一枝獨秀。新興國家的外債結構，有6成以上是美元，強勢美元除了加重債務負擔，也引導外資出走，造成新興國家股匯雙殺。今年4Q的台北股匯，市場看法很分歧，匯價成為關鍵指標。目前仍守在31字頭的新台幣，會突破32元甚至是33元整數關卡嗎？

投資機構點出了2個敏感點:一、倫敦銀行同業拆款利率（Libor）正式走入歷史，美國多數銀行採用擔保隔夜融資利率（SOFR）做為利率交換與資產抵押擔保證券的參考利率。意味美元訂價權由美國主導。二、日央雖然宣布進行匯率檢查，但若不停止寬鬆貨幣政策，恐對日圓的止貶效果有限。日圓續貶亦不利於亞幣匯價走勢。

投資機構認為，今年以來外資在台股的賣超1.15兆元，只是回吐之前2年的獲利；至於反應基本面的賣壓，還沒真正開始。投資人應該嚴守「空頭不作多，多頭不作空」的鐵律。