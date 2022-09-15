日系外資釋出對於台灣數據中心硬體行業的最新觀點，認為相關產業下行週期已經自第三季開始，預期會一路到明年第一季，日系外資也針對相關5檔個股釋出評等、目標價。

日系外資表示，將2022年全球伺服器出貨量出貨成長由11%調降到7%，主要是因為疲軟的經濟和企業伺服器需求，再加上新伺服器CPU平台延遲上市，但是，資料中心對服務器的需求今年維持彈性，成長上看15%。

日系外資表示，服務器供應鏈零組件持續面臨高庫存，且因宏觀經濟不確定，使得地第二季起終端客戶一直在消化庫存，根據伺服器行業的歷史趨勢來看，上行週期通常持續5~6個季度，然後就會有2~3個季度的下行週期，目前看到下行週期已經自第三季開始，預期會一路到明年第一季。

日系外資表示，儘管眼下有庫存修正，但仍然期待新伺服器CPU平台在明年第一季推出，根據行業調查顯示，相信對AMD解決方案的反饋會比英特爾更好，因此，AMD的伺服器CPU在美國雲服務提供商(CSP)採用率將持續獲得更高於市場的平均市占率，對於英特爾X86也會是另外一個威脅。

日系外資表示，HPC/AI是數據中心硬體行業的主要增長動力，應用材料公司估計，每台伺服器的半導體內容將到2025年將增加到5600美元，相較2020年的2810美元大幅成長，這將有助於擴大伺服器的總目標市場，到2025年幅度約37%，而晶片組供應商將成為主要受益者。

日系外資表示，根據美國市場反應，目前CSP的服務器需求保持彈性，但令人擔憂是通膨最終將損害CSP需求，導致進一步的下行風險，另外，潛在風險就是2023年經濟增長低於預期。

針對相關個股，日系外資也出具最新評等、目標價，嘉澤(3533)給予買進評等、目標價965元；金像電(2368)給予買進評等、目標價110元；緯穎(6669)給予優於大盤評等、目標價880元；智邦(2345)給予優於大盤評等、目標價330元、信驊(5274)給予優於大盤評等、目標價1920元。