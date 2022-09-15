晶圓代工大廠台積電(2330)董事會決議2022年首季配息2.75元，今（15）日以477.5元參考價除息交易，雖然早盤開低，但股價隨後盤堅向上，11點25分左右上漲0.52％至480元，歷時約2個半小時完成填息。

台積電自2019年改採季配息，迄今12次都順利完成填息，其中8次為當天完成填息、最長為歷時15天才完成填息。雖然受產業進入庫存調整期影響，此次填息步伐明顯溫吞，但仍在盤中順利完成填息，為第9次於除息當天完成填息。

台積電2022年第二季歸屬母公司稅後淨利2370.27億元，季增16.9％、年增達76.4％，每股盈餘（EPS）9.14元，均創歷史新高。董事會決議第二季配息2.75元，盈餘配發率約30.09％，並訂於12月15日除息交易、2023年1月12日發放。

日系外資近日出具最新報告，認為台積電雖無法避免受產業庫存調整影響，但受惠先進製程主導地位提高訂單市占率及定價能力，以最大程度減少下行周期時的降價侵蝕，能較同業更具韌性的度過逆風，將評等自「優於大盤」升評至「買進」、目標價自550元調升至645元。