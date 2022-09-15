台灣高科技廠房設施協會去年12月中成立迄今成長迅速，迄今已有104家團體會員參加。為加強會員彼此溝通、交流和合作，促進未來更專注和前瞻發展，提升產業國際競爭力，協會將於今（15）日首度舉辦「高科技廠房設施國際論壇暨貴賓晚宴」。

台灣半導體產業無論技術及產能均在全球占有舉足輕重地位，其中除了重要製程設備主要由國外廠商提供外，多數均由國內廠商提供廠房設施及設備，在台灣半導體產業的成功崛起中亦有其貢獻，對其他高科技產業亦有不可忽略的功勞。

為整合潛在能量、有效運用資源，共同提升台灣高科技廠房設施及設備關鍵技術、厚植產業競爭力，國際半導體產業協會（SEMI）2013年於旗下組織高科技廠房設施委員會，截至去年參加會員數已自初始的45家增至129家。

為加強會員彼此溝通、交流和合作，促進未來更專注和前瞻發展，進而提升台灣高科技廠房設施產業技術，「台灣高科技廠房設施協會」於去年12月17日正式成立，共同協力促進高科技廠房設施上下游產業鏈結，迄今已有104家團體會員參加。

台灣高科技廠房設施協會將於今（15）日晚間舉辦「高科技廠房設施國際論壇暨貴賓晚宴」，以「高科技廠房數位轉型」為論壇主題，邀請國立東華大學校長趙涵捷進行「洞燭數位轉型先機」主題演講，並邀請群創、微軟、台大等多位產學研專家分享數位轉型應用。

同時，論壇亦將此透過業主需求座談會及廠商需求座談會，由來自五大領域的廠務高階主管及相關協力廠家面對面進行座談，分享高科技廠房數位轉型解決方案、面臨挑戰與未來發展需求，激盪因應配合解決方案，支援業主在高科技競賽中達到雙贏局面。

貴賓晚宴則將由理事長帆宣總經理林育業、榮譽理事長漢民副董事長許金榮及台積電副總經理莊子壽，偕同常務理事聯電處長許書章、台積電副處長洪永迪、台灣美光處長蕭淑云、創控董事長王禮鵬等人共同親自接待。