蘋果全新系列iPhone14系列距離開賣時間不到24小時，儘管電信業搶頭彩博人氣的場景今年預計將持續上演，但今年三雄卻是首度「分道揚鑣」，僅剩下台灣大(3045)固守華納威秀門市，中華電轉戰到同樣是信義區松仁路上的東區服務中心，遠傳則是改在台北三創園區，故預計今年威秀門市熱鬧滾滾的尬場，恐成絕響。

先前因為電信三雄在信義一級戰區的服務門市均落在信義威秀，所以往年iPhone開賣三雄總是熱鬧尬場，但隨著中華電因為租約到期，棄守信義威秀後，遠傳也選擇跟進，故今年僅剩下台灣大持續堅守，中華電、遠傳分別移師東區服務中心以及台北三創園區。

中華預計明日上午8時舉辦「iPhone 14新機首賣會」，計畫在首賣會現場大方準備破萬元好禮寵愛辛苦排隊的果粉，前80名排隊客戶享3,600元優惠券，前10名再加碼送AirPods Pro，民眾只要於11月30日前持優惠券至中華電門市購買iPhone 14全機型任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均可使用優惠券。

遠傳預計明日9:00在三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣會，為慰勞辛苦排隊的果粉，當天08:00開始發放號碼牌，前50名排隊民眾，只要申辦遠傳心5G 999以上資費，就享128G直接免費升級256G容量，加量不加價，搶得頭香民眾再享驚喜好禮，遠傳加碼大方送iPad Air一台。

台灣大將明日舉辦iPhone 14開賣活動，預計邀請14位「我的VIP」忠實果粉到場，提供包括最新Apple Watch Series 8等好禮三重奏。