收到美股止跌訊號，台股與亞股今同樣鬆一口氣，台股早盤後指數掀起反彈，指數最高漲幅逾90點、達14750點，期貨強於現貨，且在內資掛帥下，中小型個股表現勝過大型權值股，惟成交量持續偏低，接近新低量，終場在台積電翻黑衝擊下，指數漲幅收斂，台股收漲11.73點、報在14670.04點、成交量為1789.47億元。

權值股今關注除息的台積電(2330)，11時過後股價攻上480元完成填息，為第9度單日完成填息，只是尾盤調節賣壓釋出、股價翻黑，終場收在476.5元、跌幅0.21%；聯電(2303)小漲0.62%，聯發科(2454)、鴻海(2317)小漲作收，大立光(3008)小跌0.26%、報在1935元。面板族群今表現亮眼，尾盤更獲買單搶進，友達(2409)大漲逾5.5%，股價創下波段高，群創(3481)漲幅也近3%。

傳產股中，航運股重掌兵符，榮運(2607)併入長榮物流，營收連續兩個月創歷史新高，今天盤中並攻漲停，散裝航運也有新興(2605)、四維航(5608)、中櫃(2813)、中航(2612)等大漲逾4%。

分析師認為，美國8月CPI年增8.3%高於市場預估，顯示通膨壓力尚未減，FED升息3碼機率66%，4碼機率34%。台股來說，大跌後多方缺口完全封閉，雖留長上影線，但反彈走勢嘎然而止，預期短線指數將呈現整理。回顧依過去經驗，美國期中選舉及台灣年底大選，中線行情仍有機會，操作上建議做好風險控管，傾向選股不選市。