為了避免罷工導致鐵路關閉，拜登政府官員周三晚間出面主持勞資合約談判。一旦鐵路停擺，美國的貨物運輸將中斷，食品和燃料供應也將受阻，使當前的通膨困境雪上加霜。不過，這場馬拉松式的勞資協商似乎沒有取得顯著的進展，美國國家鐵路公司（Amtrak）已經取消所有長途客運服務。

包括聯合太平洋（Union Pacific）、波克夏·海瑟威旗下的BNSF、CSX和諾福克南方（Norfolk Southern Railway）等鐵路公司必須在周五前與代表約60,000名鐵道從業人員的3個工會達成初步協議，否則接下來可能難以避免工會展開大罷工，以及鐵道公司不得不停工的混亂場面，也可能迫使國會採取行動。

工會和鐵路公司於美東時間周三上午9點在美國勞工部位於華盛頓的總部展開談判，但在過了12個多小時、於晚間9點過後仍無法落幕。這次的協商由勞工部長（Marty Walsh）主持，其他美國官員也提供意見。

代表約4,900名機工、技工和維修人員的工會周三表示，其成員投票已否決了一項暫定的協議。

這場勞資談判共影響11.5萬名鐵道從業人員，

代表鐵道業者談判的美國全國承運商協商委員會（National Carriers Conference Committee）表示，在12個工會中，已有代表11,000多名工人的兩個工會批准協議。

鐵路停擺可能導致近3成（以重量計）的美國貨運凍結、使通膨熱度升高，每天造成高達20億美元的經濟損失，其引發的運輸問題將影響美國能源、農業、製造業和零售業。

白宮發言人尚皮耶表示，貨運鐵路系統關閉將是美國經濟和美國人民無法接受的結果，各方必須努力避免這種情況。

拜登政府已經開始制定應變計畫，以確保關鍵貨物在鐵道停擺時的運送工作。這個賭注相當高，拜登承諾會在11月中期選舉前控制住不斷飆升的消費者成本，這將決定其民主黨陣營能否繼續掌控國會。

周三晚些時候，參議員桑德斯（Bernie Sanders）反對共和黨藉由立法來防止鐵路罷工的意圖。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，目前尚不清楚國會是否介入。

美鐵表示，它將在周四取消所有長途客運，以及一些額外由州政府支持的列車服務。在勞資進行最後攤牌之前，芝加哥和達拉斯的鐵路樞紐已經堵塞並苦於設備短缺。包裹運送公司優比速（UPS）是美國鐵路最大客戶之一，而美國各港口表示他們已經在擬定應變計畫。

此外，工廠業者擔心機器因缺料被迫閒置，汽車製造商擔心鐵路停工可能延長購車者的等待時間，食品與能源公司則警告若更多服務中斷，可能導致價格漲得更兇。另有消息人士表示，一些運送燃料到美國東北部的火車已停駛，如果之後鐵路罷工，東北部恐將面臨能源短缺。