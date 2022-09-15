為擴大使用情境及場域，華碩（2357）手持式超音波解決方案LU700/LU710獨步全球，同時支援iOS、Android、Windows、ChromeOS四大作業系統，透過創新科技與醫療跨域合作，無縫串聯台灣大健康產業各個環節，助攻後疫時代新常態數位醫療蓬勃發展。

華碩全球副總裁張權德表示，「充沛的軟硬體研發量能為華碩核心競爭力，此次特別開發Windows及ChromeOS作業系統，就是希望將手持式超音波的便利性帶進台灣各醫療院所、遠距醫療服務商，甚至是教學研究單位，共同為提升台灣醫療服務品質奉獻心力。」

萬芳醫院急診科主任醫師，也是北醫醫學模擬教育中心副執行長的黃文成認為，手持式超音波能將超音波檢查優勢從超音波室延伸至診間、急診、救護車、遠距醫療、居家照護等場域，增加臨床醫師操作自主性、快速診斷，爭取黃金搶救時間。黃文成還說，「從醫學教育觀點來看，手持式超音波能強化教學方便性，讓相關應用與知識在醫學院學生和臨床醫師間更加普及，並呼應『重點式照護超音波』時代的來臨！」。

華碩手持式超音波解決方案LU700系列，採無線輕量化設計，機身僅380公克、17.8公分，小巧體積為傳統落地型超音波的2%；電池飽滿狀態下，可連續掃描4~5小時，同時具備線陣(Linear)、凸陣(Convex)、微凸陣(Micro-convex)、相位陣列(Phased Array)與腔內弧形(Endocavity)等五組探頭，能滿足全身多部位掃瞄需求，提供醫師更臻完備的超音波功能。