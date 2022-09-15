2025年台日將邁入超高齡化社會，長照需求人數增幅持續擴大，照顧產業隨之急速成長，亟需克服照護人才數量不足、專業能力水準提升、以及資訊與智慧科技導入門檻等挑戰與議題。特別是人才與專業的缺口，因新冠疫情而更顯嚴峻。

多年以來，仁寶i照護即以導入科技至照護產業為己任，深度整合了雲端技術、大數據分析與AI、物聯網AIoT、安全環控等多項技術於照護服務中。而近年除積極研發「仁寶i學習」平台，提供線上教育服務之外，更跨國與日本照護業者合作，將日式精緻照護專業融入「仁寶i系統」照護流程與制度內。至2022年9月止，仁寶i照護已經成功輔導千家以上照護業者提高管理效能與服務品質、首年即超過16萬以上人次之專業長照與醫事人員進行線上學習，成功建立了跨國界智慧照護的標竿。

「2022 第三屆台北國際照顧科技應用展」於9月15日至9月17日在台北世貿展覽一館登場，此次仁寶i照護為彰顯長者 『健康力』與業者『專業力』的核心理念，特別於會場舉辦有獎活動與問答，讓民眾實際使用體感遊戲促進健康力、參與線上學習提升專業力等前瞻趨勢。仁寶電腦徐睿鈞副總經理也將於照顧科技產業發展論壇分享 『跨國合作 打造未來大健康生態』。誠摯邀請長照先進、醫養護照護專業人才共襄盛舉，一起掌握長照未來趨勢！

「仁寶i照護」團隊深度探索「有溫度的照護」和「智慧化照護」之間的平衡與融合，主張人才教育和知識學習，是照護產業的核心。「仁寶i學習」以提供長照從業人員必修五合一、身障失智、精障和經營管理等套裝課程切入，透過數位學習，讓照護者能自主式學習、集體式直播線上互動共學，建立正確的照護觀念思維、同理個案的身心靈、提升照護能力與品質，進而達到友善智慧化的全人照護，並培育長照業人才。

「仁寶i照護」也從教育激活在地照護人才的正向心理、服務狀態和專業提升外，以資通訊科技「仁寶i系統」融入日本精緻照護專業、智能安全環控、床邊照護、健康促進遊戲活動和擬定個案客製化照顧計畫，並結合PDCA循環管理和大數據分析，全面管理及提升長輩的身心靈健康，實現多元長照服務更便利幸福。

「仁寶i照護」今年再榮獲《2022 Young漾世代－金漾獎》亞軍殊榮肯定，秉持協助長照業者能提供最好的照顧。面對國際市場的蓬勃發展與各項挑戰，仁寶i照護秉持一貫高度重視產業發展與專業人才培育，攜手產業夥伴，共同塑造未來大健康生態圈的榮景。