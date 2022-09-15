蘋果iPhone 14系列即將在明日開賣，手機資訊網站《SOGI手機王》統計自蘋果發表會後網友瀏覽狀況，發現新iPhone 14以規格有感升級的Pro系列最為熱門，但出乎意外，有最多網友瀏覽的手機是iPhone 13 Pro 128GB，另外，究竟iPhone 14系列4款新機該如何挑選？專家也直言，不用遲疑直接下手升級有感的iPhone 14 Pro系列。

《SOGI手機王》觀察到，蘋果新機發表後，蘋果官網隨即下架舊款的iPhone 13 Pro系列，不過iPhone 13 Pro系列網路熱度不減反升，iPhone 13 Pro 128GB人氣熱度最高，成為近期最多網友瀏覽的手機產品，其次是小幅降價的iPhone 13 128GB。

由於今年iPhone 14系列漲價2千元，再加上iPhone 14被認為與舊款iPhone 13外觀沒有太大差異，且同樣採用A15仿生晶片，因此也讓降價後的舊款iPhone 13系列價格更顯得具有性價比，包括iPhone 13 Pro 128GB、iPhone 13 128GB、iPhone 13 Pro Max 128GB熱度不減反升，是近期最熱門的3款手機，甚至傳出通路缺貨，必須加價購買的現象。

雖然最多網友瀏覽的手機並非iPhone 14系列，但iPhone 14發表後，吸引不少網友關注，其中又以Pro系列最熱門，iPhone 14 Pro Max 128GB、iPhone 14 Pro 128GB分別排名第6、7，規格有感升級、螢幕較大的iPhone 14 Pro Max 128GB是該系列最夯的新機，而今年新增的Plus產品iPhone 14 Plus 128GB排第10，至於被認為與舊款差異不大的iPhone 14 128GB排在10名之外。

《SOGI手機王》從網友瀏覽量、通路預約狀況可以發現，iPhone 14以Pro系列最受歡迎，主要原因在於Pro系列帶來全新「動態島」設計，讓外觀有了明顯差異，且搭載最新的A16仿生晶片，鏡頭更提升為4,800萬畫素，還有深紫新色可以選擇，上述特色都被視為是有感升級，反觀iPhone 14依舊維持「瀏海」螢幕、舊款A15仿生晶片，至於iPhone 14 Plus則是因為是iPhone 14系列的大螢幕平價版本，獲得網友青睞。

只是究竟iPhone 14系列4款新機該如何挑選？還是購買上一代就好？《SOGI手機王》總編輯張利安表示，除非對於iPhone 14的紫色有特別偏愛，不然考慮舊款iPhone 13就好，因為兩者規格並沒有太顯著的差異，且iPhone 13在降價之後反而顯得更划算；若是有預算考量，同時執著於大螢幕，那麼可以等到10月再入手iPhone 14 Plus。另外，也提醒「果粉」，可以不用遲疑直接挑選iPhone 14 Pro，因為今年Pro系列算有感升級，大螢幕愛好者可以選擇iPhone 14 Pro Max；且Pro系列不管挑選哪一款，若無預算考量或是影像工作者建議挑選256GB以上容量版本，因為未來使用4,800萬畫素鏡頭拍攝照片檔案會更占用空間，且只有256GB以上才有4K ProRes錄影功能。