友達(2409)子公司友達頤康持續關注產業需求，以科技本業優勢結合軟硬體整合能力，開發智慧照護系統與輔助方案，推動長照產業科技化，今年更首度於2022台北國際照顧科技應用展，推出「無接觸生理監測雷達」，有別以往需使用大量線路及貼片監測生理訊號，主打高階非接觸式偵測技術，並可連動即時預警系統，可望導入長照與醫療機構，不僅提升長期臥床者照護品質，更可大幅減輕照護者負擔。

友達頤康積極輔助長照機構進行數位轉型，針對不同類型與規模的安養護機構，開發客製化的雲端照護資訊系統，將機構內繁瑣的營運流程資訊化、流程化、標準化，節省管理成本與人力。

此外，友達頤康也以單一平台管理概念，打造「安全守護平台」，可將精準定位、安全監控、生理訊號偵測、緊急呼叫系統等整合於單一平台管理，並能在異常情形發生時，即時進行通報，管理者或照護者可透過監控中心即時查看完整系統，亦可連動手機App，接收警報資訊，進行異常事件監測、處理與結案，全方位守護長者安全。

友達頤康率先開發跌倒偵測系統「先知跌」，採用精準的影像技術，辨識準確率高達95％以上。長照機構及家中均可安裝此款偵測系統，當在監測範圍內出現異常動態，如人體倒臥於地上達一定時間，設備即會發出報警，通知照護人員進行查看，把握意外發生時的救援黃金時間。

疫情及高齡化社會，推升無接觸醫療需求，友達頤康延伸母公司友達在液晶顯示技術的前瞻研究成果，開發「非接觸式高隱私生理監測液晶雷達」，採用毫米波液晶陣列天線即時偵測呼吸、心跳等重要生理訊號，有別於一般的毫米波雷達，液晶陣列天線可以屏蔽周圍雜訊，精準偵測重要生理訊號。此外，透過液晶雷達監測，可免除以往使用鏡頭及影像監測而產生的隱私問題、降低受監控感受，讓長者擁有更舒適自在的照護環境。當偵測結果有異時，亦可連動示警系統進行即時預警，不僅是長照機構的得力助手，更可望導入智慧巡房、預防醫學領域，提升醫療品質。