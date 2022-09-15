美國通膨(CPI)降幅不如預期，投資市場再度掀波，不過台股近周表現相對抗跌。復華投信認為，下周9月21日FOMC會議仍以升息3碼的機率較高，短線股市將因消息面持續波動震盪築底，布局仍以均衡配置為宜，以因應後續市場的不確定性。

美國8月CPI數據13日公布後，美股再掀升息恐慌，當日標普500指數下跌4.3%，那斯達克指數重挫5.2%，全球股市同受拖累，不過台股有撐，使台股各類型基金表現相對強勢。

根據理柏台灣分類統計(截至2022/9/14)，近一周台股資訊科技股票、台灣小型公司股票、台灣股票等三類型平均漲幅超過3%，躍居前三甲，其次是商品及能源股票、日本股票漲幅逾2%，股債皆有配置的台股平衡型基金漲幅亦有1.38%。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，7月中後台股融資已經過清理，籌碼及波動度相對穩定，加上盤面仍有業績題材仍吸引逢低資金流入，使台股較為抗跌，不過因通膨及Fed升息變數讓投資氣氛轉偏觀望，大盤近期較難有明顯動能，將以中小型個股或題材族群表現為主，可留意仍具產業競爭力的半導體供應鏈、汽車電子、IP矽智財、以及電子紙、替代能源等長線趨勢題材。

目前利率期貨盤推估Fed下周升息4碼的機率突破3成，復華投信指出，短期股市仍將維持震盪整理，建議等待通膨持續轉弱或經濟動能落底回升跡象再行加碼持股，當前亦可逢利率高檔布局信用風險較低的債券，獲取收益率並藉此進行資產配置，平衡投資組合風險。