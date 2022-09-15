由土屋太鳳領銜主演的日劇《麻煩一族》，宛如台灣八點檔的狗血又浮誇劇情，首播期間就引起台灣觀眾討論，KKTV推出網友狂敲碗的台語配音版，是台灣OTT界首個推出方言配音的平台，日前在官方臉書露出片段音檔，立刻引起各大日劇論壇熱烈討論，網友直呼：「竟然完全無違和！」其中最受矚目的就是讓松本若菜一舉拿下第112屆日劇學院賞女配角的大嫂「美保子」，如何藉由台語的精髓呈現她的浮誇人設，是網友最期待的部分。

不過要把日語轉配成台語，對配音員來說可是一大挑戰，負責這次《麻煩一族》台語版的配音員領班表示，任何外語要配成台語，配音稿需要先翻成中文再翻成台語，還需配合劇中角色的語速潤飾修改稿子，非常花費心力。而大嫂一角更是挑戰配音員的「尺度」與「音感」，領班透露，美保子前幾集的表演方式比較誇張，配音員必須完全放開才能跟上節奏，其中有幾段唱歌的部份，因為沒有樂譜，也非台灣熟悉的歌謠，無法確認旋律，超級考驗配音員的音感，嘗試了很多次才總算過關。

OTT平台的優勢就是能在最短時間內看到海外最新的影視內容，但播出內容幾乎都是以原音搭配中文字幕形式，2018年KKTV因應用戶需求推出日文字幕，更推出「語言學習」功能，除了能開啟中、日字幕對照之外，還能直接一覽全集日文字幕，這次再推出《麻煩一族》台語版配音，總經理黃國瑜表示：「KKTV 『以用戶體驗』為產品開發的首要目標，不只提供優質內容，還要創造更別出心裁的用戶體驗。過去我們透過推薦片單、節目描述來跟用戶互動，這次《麻煩一族》的台語配音，是嶄新的嘗試，希望用戶能在 KKTV 獲得由戲劇作品帶來的多樣樂趣。 」

《麻煩一族》台語版已於KKTV全劇上架。