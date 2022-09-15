饒慶鈴15日允諾未來會照顧好每1位台東縣民，建構全面完善的社福系統，獲得縣內不少社福團體支持。劉櫂豪發布新聞稿回應這是中央經費。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴15日允諾未來會照顧好每1位台東縣民，建構全面完善的社福系統，獲得縣內不少社福團體支持。劉櫂豪發布新聞稿回應這是中央經費。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴15日允諾未來會照顧好每1位台東縣民，建構全面完善的社福系統，獲得縣內不少社福團體支持。劉櫂豪發布新聞稿回應這是中央經費。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴15日允諾未來會照顧好每1位台東縣民，建構全面完善的社福系統，獲得縣內不少社福團體支持。劉櫂豪發布新聞稿回應這是中央經費。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴15日允諾未來會照顧好每1位台東縣民，建構全面完善的社福系統，獲得縣內不少社福團體支持。劉櫂豪發布新聞稿回應這是中央經費。（蔡旻妤攝）

爭取連任的台東縣長候選人饒慶鈴15日以「綻放社福、全齡照顧」提出社會福利政見，細數擔任縣長4年來的社福成績，允諾未來會照顧好每1位台東縣民，建構全面完善的社福系統。民進黨籍參選人劉櫂豪批，縣府經費源自中央、把例行工作當政績；民眾則認為，經費用在縣民身上都是好事。

饒慶鈴感性地說，「台東人的幸福是我最大的幸福，這4年來我所做的，您一定看到了，也感受得到」她細數擔任縣長4年來的社福成績，全國最高生育補助、全國第1個公私托月費一致。開辦台東首次微型保單、全國首創60歲以上免費老花眼鏡，長照服務涵蓋率82％居全國第3，更讓縣民平均餘命增加1.15歲為全國第2，交出亮眼成績單。

劉櫂豪批評，饒所提政績大部分就是縣政府的例行性工作，經費大部分是來自中央，把例行性的工作當成是政績，可見無作為及開創性不足。「饒慶鈴不做，換劉櫂豪來做」，並提出幫65歲長輩裝全口假牙以及擴大敬老卡使用範圍等社福政策。

「會抓老鼠的就是好貓」縣民表示，不管是中央的錢或是地方的錢，推動好的福利措施，把經費用在縣民身上都是好的，何必糾結經費來源。另居住市郊的新手爸媽說，收到3萬元的生育補助，不無小補，也發現台東這幾年都有不少實際且具特色的社會福利。