桃園鐵路地下化進行中，藍綠陣營桃園市長參選人先前都談及相關貢獻，前立委、桃園市長參選人鄭寶清今也提到「鐵路地下化中，桃園市長鄭文燦曾說，有2人會留名，一個是鄭文燦、一個是我」，籲別遇選舉就忘記。對此，鄭文燦回應，每人在不同階段都有不同功勞，都表達感謝。

鄭文燦表示，鐵路地下化在國民黨執政期間沒同意，國民黨桃園市長參選人張善政擔任院長期間，要求桃市府負擔超過800億經費，他們當時做不到，曾喊話為鐵路地下化，就算要到政院下跪都可以，後來蔡英文總統上任，政院才分別通過可行性報告與綜合規畫核定。

鄭文燦指出，可行性報告階段，當時桃園的立委包括鄭寶清、趙正宇和鄭運鵬，都有多次溝通，他都表達感謝，大家努力過都會留下痕跡。不過，到了綜合規畫階段，要敲定經費核定，「這部分其實鄭寶清已卸任」，他便請鄭運鵬與政院協商，依高雄市版本，敲定桃市府負擔經費，讓鐵路地下化可定案發包，每人在不同階段都有不同功勞，他都表示感謝。