左鎮國小的學生完成樹谷生活科學館的恐龍DIY。（南灜天文館提供／李俊淇台南傳真）

驚奇博物館列車出發了！台南市教育局南灜天文館結合其他4所博物館，合力推出跨領域的博物館合作計畫「驚奇博物館行動列車」，首站駛往玉井國小，而鄰近的5所小學共400學生也一同參與，其中層林國小四年級學生曾渝涵表示，一次可以體驗好幾個博物館，體驗相當新鮮。

台南市長黃偉哲表示，此活動為南瀛天文館、南科考古館、樹谷生活科學館、山上花園水道博物館及左鎮化石園區共同舉辦，共推出10套融合各館特色的體驗課程，首站選擇校史悠長的玉井國小，同時服務鄰近大內國小、二溪國小、層林國小、左鎮國小及光榮實小，期待5個博物館帶來的壓箱寶體驗能更加鼓勵學生主動踏入博物館汲取新知。

現場帶隊的玉井國小老師林邵穎表示，以前學生時期，山區偏遠學校資源不足，想要去參訪博物館是很不容易的，但透過「驚奇博物館行動列車」的活動，能認識各館的豐富館藏或是壓箱寶，讓現在的學生能夠擁有這麼棒的資源，相當難得也很羨慕。

層林國小四年級曾渝涵表示，一次可以體驗好幾個博物館，覺得非常新鮮，透過遊戲的方式認識博物館，讓容易能夠投入其中，也更想認識這個博物館；二溪國小三年級陳薇沁表示，驚奇博物館行動列車的體驗與學校授課很不一樣，有些博物館她沒有去過，但是透過遊戲體驗博物館的特色後，未來會想要請爸爸帶自已去這些博物館體驗看看。

「驚奇博物館行動列車」下一站9月20日將前往七股國小，接著陸續前往竹門國小、北門國小及五甲國小，透過列車進入校園，讓學童更加容易貼近博物館的美好，也希望透過體驗活動的進行，讓原本想像中艱澀難懂、不易理解的博物館內涵，轉換成學童探索博物館的動力，創造博物館的教育價值。