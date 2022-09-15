台灣美食多，愛吃也懂吃的民眾更是不在少數，而現如今市面上的美食被大眾所喜愛，不過有許多老一輩的民眾卻相當懷念過往的滋味，認為那些懷舊系美食是現在各種料理都比不上的。近日，一名網友與大家分享老一輩人的漢堡，只見圖片中是一顆白饅頭配上煎蛋和肉鬆，豐富的模樣引起不少網友的回憶，更是大呼加肉鬆是有錢人的專屬享受。

饅頭夾蛋和肉鬆是老一輩人心中的漢堡。(圖/翻攝自「爆廢公社公開版」)

臉書社團「爆廢公社公開版」中，一名網友分享自己正在享用「老一輩漢堡」的過程，他將漢堡的照片發到社團中，然而此漢堡非彼漢堡，只見圖片中的食物是由白饅頭夾著煎蛋及肉鬆組成的美食，雖然並不是大家所想的美式漢堡，而是飄著濃濃台味的饅頭系漢堡，但其美味和豐富的模樣仍舊吸引網友們的熱議，更是勾起不少人的童年回憶。

而針對老一輩的漢堡，原PO表示正常來說此漢堡僅能有饅頭和蛋，雖然說加上肉鬆能讓整體層次更提升，外表看上去也更加可口，不過在以前若是想加肉鬆，那可是有錢人的專利，且加入肉鬆後雖然氣味較香，但整體口感也會隨之變乾，因此原PO建議大家還是要配著豆漿一起享用。

網友分享獨門吃法。(圖/翻攝自「爆廢公社公開版」)

貼文一出，立刻勾起不少網友對台式漢堡的回憶，大家也開始分享自己的獨門吃法，表示台式漢堡加海苔肉鬆比較好吃，若只加一般的肉鬆就稍微遜色，也有不少網友認為雖然台式漢堡口感很乾，但還是想讓人一吃再吃，然而有一部份網友卻表示饅頭、蛋和肉鬆的組合根本就不是台式漢堡，真正的台式漢堡應該是刈包才對，而此兩派說法都各自有支持的網友。