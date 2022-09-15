許仁杰婚後常在社群分享一家三口合照。（翻攝許仁杰臉書）

「星光幫」許仁杰2019年與圈外人賴心瑀（亞希）結婚，隔年10月升格當爸，眼看兒子「Domi」下月將滿2歲，今（15）驚傳許仁杰和亞希關係早在6月已生變，至於2人目前婚姻存續狀況？是否分居冷靜中？許仁杰的經紀人文子不願正面回應，僅傳訊息委婉表示：「他今天拍戲，正在拍攝中，公司會尊重他本人的回應。」強調待許仁杰下戲後再親自說明。

許仁杰與亞希從交往到結婚生子，向來樂於在社群分享生活照，但近半年少見一家三口的溫馨合照，且亞希這幾個月來在私人IG發文的內容也多為負面，感慨抒發內心：「每一個自己熬過來的日子，我永遠都記得。」亞希一位友人留言關心母子倆這陣子過得如何？她僅表示「和孩子過的很好，至少不會活在恐懼中」，還有人祝福「希望你們一家人等爸爸拍戲完去旅遊」，亞希意外回覆「不會有那一天哦」，夫妻關係生變因此浮出檯面。

許仁杰2019年向大他3歲且交往約一年半的亞希求婚成功，同年底豪砸逾百萬舉辦盛大婚姻，不僅由好友周定緯、張書偉擔任伴郎，星光幫的老戰友潘裕文、星光三班出身的「學妹」林雨宣及圈內藝人于子育、藍葦華、方文山、勇兔、林育群等都現身祝福。亞希隔年生產時歷經30多個小時，最後更「吃全餐」剖腹產，許仁杰當時心疼不已，還好最後母子均安，也開心對Domi說「歡迎你來到我們身邊。」