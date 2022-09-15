大陸為LFP先驅者，需求大爆發，2022年將達100萬噸，2025年預估達300萬噸，應用在儲能跟電動車，大陸示範磷酸鐵鋰的願景以及該如何發展的描繪。而立凱(5227)在歐美提供服務，除了開發產品，還有全製程授權，包括前驅體跟材料授權，可使得不需要依賴大陸前驅體跟材料，這是歐美市場發展自身供應鏈一個重要的環節。

大陸以外LFP電池材料製造商近乎絕跡，在中國之外，2010年有14家具備大規模量產能力磷酸鐵鋰製造商，但目前僅存兩家。在退出市場的12家公司中，許多是大型公司，如BASF和Sony。全球99%的產能集中在大陸，創造出許多成功的大型企業，例如德方納米(SZ:300769)，市值已近2000億台幣。而兩家為大陸以外的倖存者是台灣立凱aleees及日本住友金屬礦山Sumitomo Metal Mining(Tokyo:5713)。為何能存活到現在的17年，董座點出重要原因，就是持續跟客戶進行磷酸鐵鋰等材料的開發，並客製化，同時能確保品質接近或是等同於同業的水準，成本上也能跟大陸競爭。

歐美跟東南亞的需要為市場需求產能快速增加、快速回應客戶實驗設計、生產本地化(同一區域與國家)、穩定的品質與生產經驗、日本品質大陸價格、穩定的原物料來源、專利IP的完整保護、不依賴外國前驅體的全製程。

立凱全面轉型為LFP智財供應商，極大化滿足客戶需求、組織LFP大聯盟、輕資產經營。公司直接授權技轉專業化工公司向鋰電客戶供貨，公司在台灣專注為全球客戶研發、完成量產驗證、拓展IP實力，減少歐美亞客戶過於依賴外國LFP的巨大商業風險，被授權客戶也可以獲得最高的政府補助，公司也不擴增自營工廠產能也不以JV換取授權。

張聖時提到，美國先前通過抗通膨法案，裡面氣候變遷挹注對電池推進的力道，公司樂見鋰電池發展的全球一致性，各國政府也陸續推出補貼政策。公司歐美亞LFP電池客戶盟軍迎頭趕上，立凱客戶激增達41家，今年5月更新客戶數量跟分布，統計的41家，包括儲能+EV13家、除能8家、EV14家、固態電池6家。今年年底會在更新一次名單，掌握終端客戶情況。

立凱-KY表示，專利及技術授權費用計價模式為簽約授權金5佰萬美金，以現金支付，該筆費用會在一兩年簽約後陸續收到，陸續認列營收，待客戶蓋廠或原有廠建置產線完備後約兩三年正式量產後，再收計量權利金，以每年全球生產LFP及LMFP產品數量計算，每公斤支付計量權利金，量產後依照不同產量級距，每公斤收取授權金0.3-0.5美金，直到2041年止，此同樣認列營收。每增加一種型號生產及製造技術授權，再額外支付一次性授權金2佰萬(以現金支付)。

張聖時表示，授權金有些成本如出差等等，比重很低，但今年會有進一步簽約進展。而這篩選六家公司，不一定有現廠，若有現廠，預計產線整理約一年就可以量產，若無現廠，就需要較長時間建廠、環評等。關於台灣廠，目前就是小量量產跟製作樣品做驗證，量產台廠現廠有限，難以滿足國際客戶需求，所以才啟動授權技轉。

立凱8月營收0.34億元，年增65.40%、月增4.09%；前8月營收2.90億元，年增91.85%。

立凱現階段產能低、獲利少，但第二季毛利率順利轉正，董事長說明兩原因，第二季客戶樣品需要測試的量增加、原物料價格便宜。毛利率跟原物料價格影響很大，容易受到價格波動衝擊，而下半年毛利率能否維持？董座也直言，不見得，因每次採購價格不同。(2-2)