坤達（左起）、吳宗憲、KID（林柏昇）。（三立提供）

《綜藝玩很大》今舉辦8周年記者會。（三立提供）

吳宗憲、KID（林柏昇）、坤達今（15日）出席中視、三立實境外景節目《綜藝玩很大》8周年記者會，宣布坤達接棒正式成為小隊長，並會一起出席下月21日舉辦的金鐘獎，吳宗憲是否會出席？他則語帶保留，表示將視當天工作、時間決定。

吳宗憲這次以《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》分別入圍綜藝節目主持人、益智及實境節目主持人，拿獎的信心？他說有就最好，這2獎都給也很合理。本屆金鐘獎競爭激烈，將誰視為最大勁敵？吳宗憲坦言每年都不知道跟哪些主持人一起入圍，以往都是到了典禮現場才知道有誰，「這是我的基本素養，我們的責任就是把節目做好，跟誰對打又怎麼樣，最重要的就是做好節目。」

當被問到黃子佼、Lulu主持的《婚禮歌手》時，吳宗憲先是面露疑惑表情，接著語出驚人地說道：「我以為他們是國外節目，那個是抄襲國外的啦！」而聽聞小S（徐熙娣）以《熙娣想聊》入圍金鐘獎時，他又表示「我真的不知道她又回歸演藝圈」。

本屆金鐘獎首創「最具人氣綜藝節目獎」，開放民眾上網投票，選出最喜歡的綜藝節目，截至目前、《綜藝玩很大》為票選第1名，吳宗憲說：「我每年都有建議，講了10年，今年終於有，如果最後選出別的節目，我們也是會很開心，但如果是我們得獎，我真的會感動到流淚。」

吳宗憲提到KID很重視金鐘獎，「他應該是所有藝人中最在乎的，有次我們在日本錄影知道沒有入圍，他就直接在遊覽車上大罵三字經」，KID則反駁吳宗憲當下也有罵，吳解釋那時是要叫司機停車、想下車抽煙。

新上任的坤達也被交代重責，必須邀請老婆柯佳嬿上節目，他也展現男子氣魄說：「好！我努力！回家後就說妳給我來節目」，語畢發現有許多攝影機的他也立刻求饒：「好多機器完蛋了」。

吳宗憲今開心提到二女兒Vivian腹中胎兒為女兒，將擁有外孫女的他說：「爸爸會給double獎金200萬，如果懷兒子就是減半」，這讓即將當爸的KID相當羨慕，他也預告今晚會在YT頻道公布小孩性別，由於先前他曾被說過外表神似余天，吳宗憲今笑說看過KID小孩的超音波照片，「我知道小孩像誰，像余祥銓，這樣就會是余天、余祥銓父子同台」，讓KID頓時說不出話，直呼「煩耶，好好的訪問」。

而今天也正好是小鬼（黃鴻升）逝世2年的日子，吳宗憲坦言常會想起他，「有時候社群都會跳出他的畫面，我心裡面的痛是最大的」。