台中市議會市政總質詢，議員江肇國說，台中市長盧秀燕表示她與江啟臣、楊瓊瓔當立委時爭取鐵路高架，而海線鐵路高架至今未動工，是因海線立委不夠力，難道當時江啟臣未當立委；馬英九修法才導致地方要有自付額，是蔡其昌說了盧秀燕才知道嗎？盧秀燕回覆，江委員有參加修正，且台中的自負比例也是各縣市最高的，她講的是事實。

江肇國表示，盧市長竟要蔡其昌說才知道各縣市要有自付額才可以鐵路高架化嗎？一直告訴台中市民只要中央全額出你才願意做，為何當初馬英九修法時不反對？盧市長在罵盧立委，台中未來的建設怎麼辦？建議盧秀燕回去當立委把法修回來，政治討論衝突最後也要妥協再進步，請盧市長收起立委的個性，不要成天吵架、爭辯，要把事實讓民眾知道。

盧秀燕表示，當時她是現任的立委，豐原到大慶高架化是她爭取的沒有錯，江啟臣委員2011年當上立委，2012年參與修正，增加站點且增加百億的經費，雖然後來中央對地方分攤有發布相關作業規定，但比例也是「看各縣市大小」，台中高達40％、嘉義只要14％，我們是所有縣市最高的，為什麼？至於是否答應辯論，盧秀燕說，登記時已經勾選參與辯論，至於私人辦的她「沒興趣」。

江肇國強調，盧市府知道規定已經不一樣之後，是不是朝向台中負擔比降低一點，趕快來推動，反批立委對台中市發展一點幫助都沒有。

盧秀燕則回應，議員應該替台中市講話不是替錯誤的中央講話，自付額只是個要點而已，中央現在也可以修改，我第一年就任就認為中央應該出，我只是幫台中看緊荷包、爭取民眾的權益。我相信立委會很有力量，可以比照我當小立委的時候努力爭取。