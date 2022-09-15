中央公園大樹換小樹，讓市議員李中直呼離譜。（李中辦公室提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員李中表示，中央公園原本應該是綠樹成蔭，但前市長林佳龍上任後，找來詩人吳晟召開樹木會議，原本應栽植直徑20公分的大樹，變成直徑2公分的小樹，且竟沒有結餘款，原設計的噴霧與風扇系統，也被前朝終止施作，直呼林佳龍及其團隊是台中破壞王，要求盧市府將中央公園進行二次改造。盧秀燕表示，會不斷優化或改善。

李中說，當年林佳龍上任後三個月，就透過一連串會議，計畫把前市長胡志強在水湳經貿園區內規畫的各個建設案予以停止或變更，不僅造成許多賠款，還讓市民原本可以享受到的建設延宕或消失，林佳龍與其團隊各個都是台中市政破壞王。

李中說，中央公園初期栽植的，都是直徑20公分的大樹，但林佳龍找來詩人吳晟召開樹木委員會議後，以栽植台灣原生樹種為由，推翻了原本的植栽計畫，換成直徑2公分的小樹。大樹和小樹哪個對降低城市二氧化碳較有幫助，相信市民也都能輕易判斷。

李中表示，中央公園原先設計有恆溫恆濕微氣候系統，且藉由土坡形成地形風，可讓民眾舒服地在公園內遊憩，可運作的噴霧與風扇系統，卻被前局長黃玉霖肆意中止施作，不僅讓中央公園無法發揮降溫效能，還得要賠償廠商5000多萬元，而遺留的微氣候機房空間，價值6000多萬，現在只能被用來堆放雜物。

李中建議，市府應啟動中央公園二次改造計畫，將這些不成林的小樹改回大樹，別讓市民失望。盧秀燕市長表示，台中市的公園不分大小，會持續進行美樂地計畫來優化，而中央公園是台中市所有公園裡面，最大最重要的公園，樹木不夠要再增加，市府會不斷地來改善。