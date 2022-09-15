近年陸韓兩國在多項產業競爭激烈，韓國媒體報導，南韓在面板、電動車電池、半導體領域都發生人才流失情況，指控大陸挖角南韓高科技工程師是為竊取相關技術。

根據Business Korea報導，業界消息指出，從面板產業來看，部分南韓工程師跳槽至大型陸企包括京東方、華星光電等，其比例可能超過20%。而且大陸招聘人才，已從過往的獵人頭公司，改為在知名招聘網站刊登求才廣告，而這些平台經常使用海外伺服器，很難追蹤實際挖角情況。

報導提到，南韓面板製造商為防範人才流失，試圖透過競業禁止條款，但陸廠則以各種方式規避，南韓國家情報院和產業通商資源部數據顯示，2016年1月到2021年6月間，共發現17次竊取技術的嘗試，其中5次涉及對國家和經濟安全極為重要的核心顯示技術。

報導更稱，陸企主導全球面板市場絕非湊巧，根據市場研究機構資料，陸企去年在全球LCD和OLED市場的營收總計648億美元、占比41.5%，高於南韓企業的33.2%，是大陸自2004年來首度超越南韓。

南韓電動車電池和半導體業同樣發生人才流失情形，像是陸廠寧德時代(CATL)去年在南韓刊登許多職缺，員工跳槽後薪資可以增加兩倍或三倍，而在半導體領域方面，三星電子和SK海力士的技術人才同樣遭陸企鎖定。

另根據SNE Research報告，統計今年1至7月，寧德時代坐穩全球最大電動車電池供應商，其市占率達34.7%，比去年同期增加5.7個百分點。反觀韓廠在全球市場的占有率明顯被大陸對手吃掉，南韓前三大EV電池製造商LG能源解決方案、SK On和三星能源材料，今年前7月合計市占率從2021年同期的34.2%降至25.9%。