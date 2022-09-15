2022高雄城市書展自9月24日至10月30日，書展包含5大重點、6大書展，還有百場活動，從飲食、旅遊、生活風格、文學等各式主題，讓不同文化互相串連、碰撞出跨界火花。（楊舒婷攝）

高雄市立圖書總館與承風青鳥書店、承億酒店共構，打造全國第一座結合圖書館、書店及旅店的文創會館，希望將文化能量串聯起來；而24日開跑的2022城市書展以此作為起點，「左圖右書」為主題，圖象徵圖書館、書象徵書店，希望透過結合的方式讓高雄市成為閱讀樂園。

2022高雄城市書展自9月24日至10月30日，書展包含5大重點、6大書展，還有百場活動，從飲食、旅遊、生活風格、文學等各式主題，讓不同文化互相串連、碰撞出跨界火花。書展總策畫張鐵志表示，台灣的書展已跳脫過去出版社擺攤與交易，走向更具企畫性的閱讀，讓年輕人更喜歡閱讀，尤其本次書展呼應台灣設計展在高雄，讓設計進入書展，重新創造書展新樣貌。

市長陳其邁表示，這個圖書館讓高雄變得不一樣，市民覺得有更舒適的空間、更好的閱讀以及更多的文化饗宴，而從圖書館到書店，再到6大書展，不只是單純的買賣交易，而是有更不一樣的意涵，在這裡不論是思想、創作或文化的交流，都能激盪出更多火花，希望此次高雄城市書展能開啟閱讀不同的面貌。

一手牽起高市總圖與青鳥文化、推動BOT共構文創會館的副市長史哲表示，當年首創市民免費電子書借閱服務、策辦關鍵出版櫥窗與高雄書專區，打造了國內最大國際繪本中心；時隔8年，高市總圖共構書店及旅店將為高雄帶來新的閱讀生活模式，「左圖右書」被閱讀擁抱的夢想也終於實現。

9月24日首周活動之一的「港灣書展」，是南部首次的戶外大型書展，有超過50家全台獨立書店與出版社連番在高雄登場，創造港都意象空間，並以河流的形狀，打破圖書館與書店邊界，讓民眾從白天逛到黑夜，閱讀燈火不停歇。