媒體人周玉蔻近期為疫苗採購相關問題頻槓上慈濟，但民進黨台北市議員王世堅認為，慈濟激發了台灣社會的良心，是台灣的驕傲，周玉蔻的說法「非常不好」。
王世堅昨（14）日在政論節目《新聞大白話》表示，國家「萬年的根基」有幾樣東西不能也不該去碰觸，如人性的善良與慈悲，而慈濟與在其之後創立的許多慈善組織，激發了台灣社會的良心，這是非常好的事情。
另外，王世堅提到，慈濟是社會大眾慈悲心的展現，同時他也認為慈濟和台積電等大型企業，是台灣的偉大與驕傲，「這不要去碰觸」。
媒體人周玉蔻近期為疫苗採購相關問題頻槓上慈濟，但民進黨台北市議員王世堅認為，慈濟激發了台灣社會的良心，是台灣的驕傲，周玉蔻的說法「非常不好」。
王世堅昨（14）日在政論節目《新聞大白話》表示，國家「萬年的根基」有幾樣東西不能也不該去碰觸，如人性的善良與慈悲，而慈濟與在其之後創立的許多慈善組織，激發了台灣社會的良心，這是非常好的事情。
另外，王世堅提到，慈濟是社會大眾慈悲心的展現，同時他也認為慈濟和台積電等大型企業，是台灣的偉大與驕傲，「這不要去碰觸」。
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