煮水餃最害怕沒煮熟，一名網友日前在網路上好奇詢問，水餃在水滾後該加幾次水，引起大家討論，其中有一名在中央廚房工作的廚師傳授秘訣，不用加水，滾水下水餃後，再等水滾轉中火煮5分鐘一定會熟。

煮水餃時水滾再加冷水，目的是為了降低水溫後再煮滾，讓水餃更容易熟透，避免皮熟餡不熟，一名網友日前在臉書《爆廢公社》發文詢問水餃在水滾後要加幾次水，吸引其他網友分享自己的煮法，「水滾後加入冷凍水餃，大滾後加入冷水1碗共3次」、「加二次水再加5顆冰塊」、「冷水中火直接放冷凍水餃，水滾3分鐘撈起」、「叫老公煮就好，沒在管滾幾次」。

該文也釣出在中央廚房工作的廚師網友分享煮水餃的秘訣，「水滾下餃子，再一次水滾，就中火持續4到5分鐘，絕對會熟，沒必要加水了。」如果是不解凍的冷凍水餃，則要持續煮約6分半鐘，餃子屁股完全膨脹朝上即完成，若害怕沾鍋，可以在鍋裡加一點油。許多網友們看到這煮法都大讚專業，「你的煮法最正確，我也都這樣煮」。

這名廚師網友表示，他在中央廚房天天做幾萬顆，連鎖門市也從不加水，至於有網友詢問，煮水餃時要不要加蓋，他則回都可以，加蓋子會滾得快一點，但記得翻蓋看，避免煮過頭。